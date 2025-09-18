Genova bimbo di 7 anni cade dalla finestra della scuola | è grave

Un bambino di 7 anni è precipitato dalla balaustra ad altezza tetto, al secondo piano di un edificio scolastico nel ponente di Genova, nel quartiere di Voltri. Il piccolo, in gravi condizioni, è stato soccorso dal 118 con automedica, sul posto è intervenuto d’urgenza anche l’elicottero atterrato nell’area più vicina. Per permettere l’atterraggio è stato necessario bloccare il traffico. Il bimbo è stato trasferito d’urgenza intubato all’ospedale Gaslini di Genova. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra della scuola: è grave

Bimbo cade da un balcone, ricoverato in codice rosso a Genova: è il secondo che precipita in 5 giorni

Genova, bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola. Trasportato in elicottero, è grave

Genova, bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola: è grave

