Genova bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola Trasportato in elicottero è grave

Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave - Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito oggi, giovedì 18 settembre, a Genova dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. Si legge su adnkronos.com

Dramma a scuola a Genova, bimbo di sei anni cade dal secondo piano: è gravissimo - Presente anche la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto ... Secondo primocanale.it