Genova bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola Trasportato in elicottero è grave

Il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Genova, bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola. Trasportato in elicottero, è grave

