Genova, 18 settembre 2025 - Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis a Genova. E' successo intorno a mezzogiorno nel quartiere genovese di Voltri. Il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente oltre all'automedica Golf 1 del 118. Il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. Per consentire all'elicottero di atterrare in sicurezza è stato chiuso il casello autostradale di Genova Pra' in entrambi le direzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Genova, bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola: è grave