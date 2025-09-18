Genova bambino di 7 anni precipita dalla finestra della scuola | lotta per la vita Ci sarebbe un testimone Valditara segue il caso

Secoloditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È successo ancora una volta, questa volta a Genova, dove un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. Il dramma si consuma intorno a mezzogiorno di oggi, nel quartiere genovese di Voltri, precisamente in Vicolo Nicolò da Corte. Il piccolo ha fatto un volo di circa sei metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente, oltre all’ automedica Golf 1 del 118. Il bambino è stato immediatamente trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

genova bambino di 7 anni precipita dalla finestra della scuola lotta per la vita ci sarebbe un testimone valditara segue il caso

© Secoloditalia.it - Genova, bambino di 7 anni precipita dalla finestra della scuola: lotta per la vita. Ci sarebbe un testimone. Valditara segue il caso

In questa notizia si parla di: genova - bambino

Bambino di 9 anni di Orbassano morto in ospedale a Genova: era stato colto da un malore improvviso in spiaggia

Genova, personale Ikea rimprovera madre per non aver dichiarato la disabilità del bambino, i genitori: "Pubblica mortificazione”

Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave

Bambino di 7 anni cade dalla finestra di una scuola a Genova, è in rianimazione; Genova, bambino di 7 anni cade dal tetto della scuola: è grave; Bimbo di 7 anni cade dal secondo piano di una scuola di Genova: è gravissimo. Valditara invia gli ispettori.

genova bambino 7 anniBambino di 7 anni cade dal terrazzino della scuola a Genova, ricoverato in gravissime condizioni - GENOVA (ITALPRESS) – Un bambino di sette anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto dal secondo piano di una scuola di Genova. Riporta italpress.com

genova bambino 7 anniBambino di 7 anni cade dal tetto della scuola a Genova, è gravissimo - Un bambino di 7 anni è precipitato dalla balaustra al secondo piano di una scuola elementare nel quartiere Voltri, a Genova. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Bambino 7 Anni