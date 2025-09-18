Genova bambino di 7 anni precipita dalla finestra della scuola | lotta per la vita Ci sarebbe un testimone Valditara segue il caso

È successo ancora una volta, questa volta a Genova, dove un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. Il dramma si consuma intorno a mezzogiorno di oggi, nel quartiere genovese di Voltri, precisamente in Vicolo Nicolò da Corte. Il piccolo ha fatto un volo di circa sei metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente, oltre all’ automedica Golf 1 del 118. Il bambino è stato immediatamente trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

