Genova bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola | è grave

(Adnkronos) – Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito oggi, giovedì 18 settembre, a Genova dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. E' successo intorno a mezzogiorno nel quartiere di Voltri. Il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Bambino di 9 anni di Orbassano morto in ospedale a Genova: era stato colto da un malore improvviso in spiaggia

Genova, personale Ikea rimprovera madre per non aver dichiarato la disabilità del bambino, i genitori: "Pubblica mortificazione”

Un bambino di 2 anni è caduto da un terrazzo situato al terzo piano. L'incidente è avvenuto questa mattina a San Salvatore di Cogorno. Ancora da chiarire la dinamica. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

San Salvatore di Cogorno, bambino di tre anni cade dal terzo piano: grave in codice rosso

