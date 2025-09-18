Genova bambino cade dalla finestra della scuola | è grave

Un bambino di sette anni è caduto dalla finestra del secondo piano di una scuola, a Genova Voltri, riportando ferite gravissime dopo un volo di quasi sei metri. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, che ha richiesto l'intervento dell'elicottero per un trasporto d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini. Per consentirne l'atterraggio, è stato chiuso il casello di Prà dove l'elicottero Drago è arrivato subito. Le circostanze della caduta sono al vaglio degli inquirenti. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave

