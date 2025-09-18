Genova bambino cade dalla finestra della scuola | è grave

Un bambino di sette anni è caduto dalla finestra del secondo piano di una scuola, a Genova Voltri, riportando ferite gravissime dopo un volo di quasi sei metri. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, che ha richiesto l'intervento dell'elicottero per un trasporto d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini. Per consentirne l'atterraggio, è stato chiuso il casello di Prà dove l'elicottero Drago è arrivato subito. Le circostanze della caduta sono al vaglio degli inquirenti. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave

In questa notizia si parla di: genova - bambino

Bambino di 9 anni di Orbassano morto in ospedale a Genova: era stato colto da un malore improvviso in spiaggia

Genova, personale Ikea rimprovera madre per non aver dichiarato la disabilità del bambino, i genitori: "Pubblica mortificazione”

Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave

Un bambino di 2 anni è caduto da un terrazzo situato al terzo piano. L'incidente è avvenuto questa mattina a San Salvatore di Cogorno. Ancora da chiarire la dinamica. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. - facebook.com Vai su Facebook

#Genova Bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola, è grave. È successo intorno alle 12.00 alla scuola primaria De Amicis. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. - X Vai su X

Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave; VIDEO | Bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave, chiuso casello autostradale; Bambino di 7 anni cade dalla finestra di una scuola a Genova, è in rianimazione.

Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave - A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena ed è stata ricoverata in stato di choc. Scrive tg24.sky.it

Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave - Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito oggi, giovedì 18 settembre, a Genova dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. Lo riporta msn.com