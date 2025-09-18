Genoma OS è un sistema operativo aziendale di nuova generazione, progettato per integrare l'intelligenza artificiale nei processi quotidiani delle imprese, senza richiedere migrazioni complesse o l'abbandono dei sistemi già in uso. La sua missione è semplice ma ambiziosa: connettere, comprendere e agire, trasformando i dati aziendali in decisioni e azioni concrete, in modo automatizzato e sicuro. Il team che ha elaborato e realizzato questo progetto comprende Narinder Kumar e Marco Andriolo, co-fondatori e rispettivamente CEO e COO, e Francesco Littarru (CTO). Il contesto in cui nasce Genoma OS è caratterizzato da numerose criticità per le PMI italiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Genoma Os, il sistema operativo che accelera la trasformazione digitale delle imprese italiane