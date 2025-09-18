Genoma Os il sistema operativo che accelera la trasformazione digitale delle imprese italiane
Genoma OS è un sistema operativo aziendale di nuova generazione, progettato per integrare l'intelligenza artificiale nei processi quotidiani delle imprese, senza richiedere migrazioni complesse o l'abbandono dei sistemi già in uso. La sua missione è semplice ma ambiziosa: connettere, comprendere e agire, trasformando i dati aziendali in decisioni e azioni concrete, in modo automatizzato e sicuro. Il team che ha elaborato e realizzato questo progetto comprende Narinder Kumar e Marco Andriolo, co-fondatori e rispettivamente CEO e COO, e Francesco Littarru (CTO). Il contesto in cui nasce Genoma OS è caratterizzato da numerose criticità per le PMI italiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: genoma - sistema
Intelligenza artificiale e automatizzazione: nasce Genoma Os, sistema operativo a supporto delle Pmi italiane
Tg3 Pixel. . Gli #scienziati stanno assistendo alla nascita di un nuovo sistema planetario. Utilizzando il telescopio Alma e il #TelescopioJamesWebb sono state rilevate parti solide in condensazione, ma ci vorranno milioni di anni per sapere quanti #pianeti si f - facebook.com Vai su Facebook
Scoperto un sistema innovativo che promette #editing di porzioni gigantesche del #DNA, con applicazioni immediate in agricoltura e medicina - X Vai su X
Intelligenza artificiale e automatizzazione: nasce Genoma Os, sistema operativo a supporto delle Pmi italiane; Intelligenza artificiale e automatizzazione | nasce Genoma Os sistema operativo a supporto delle Pmi italiane.
Intelligenza artificiale e automatizzazione: nasce Genoma Os, sistema operativo a supporto delle Pmi italiane - Integrando l’intelligenza artificiale nei processi aziendali, Genoma Os permette di ottimizzare le operazioni senza costose migrazioni, rendendo la digitalizzazione accessibile a tutti ... Segnala msn.com