Genocidio a Gaza l’intervista a Papa Leone XIV | Al momento la Santa Sede non si pronuncia

Il Papa denuncia la sofferenza di un popolo innocente stretto tra privazione, fame e carenza di aiuti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

genocidio gaza l8217intervista papaPapa su 'genocidio' a Gaza:"No comment" - intervista pubblicato in Perù, Papa Leone XIV si dichiara preoccupato per i migranti in Usa. Segnala rainews.it

genocidio gaza l8217intervista papaIl Papa, a Gaza fatti orribili ma non mi pronuncio su genocidio - Ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento". Secondo ansa.it

