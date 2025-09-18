Genocidio a Gaza? La Santa Sede non si pronuncia Ma anche 2 ong israeliane sollevano il problema | la risposta di Leone XIV
“ La parola genocidio viene usata sempre più spesso. Ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento”. Lo dice il Papa nel libro-intervista “Leone XIV del mondo, missionario del XXI secolo”: il volume è pubblicato oggi in Perù, a firma della giornalista statunitense Elise Ann Allen della testata Crux. “Esiste una definizione molto tecnica di cosa potrebbe essere il genocidio, ma sempre più persone sollevano la questione, tra cui due gruppi per i diritti umani in Israele che hanno rilasciato questa dichiarazione”, ha aggiunto Papa Leone nell’intervista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
