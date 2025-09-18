Genocidio a Gaza? Definizione controversa La scelta dell’Onu e del Papa
La Santa Sede ha scelto di non esprimersi ancora sulla definizione di genocidio per la guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Una scelta adottata dalla Commissione indipendente delle Nazioni Unite nei confronti di Israele e guardando ai casi di persecuzione nella storia recente. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: genocidio - gaza
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
L’ambasciatore di Israele: “Non accusateci di genocidio Gaza deve liberarsi di Hamas”
Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli
Il Papa, genocidio Gaza? la Santa Sede per ora non si pronuncia https://tg.la7.it/esteri/guerra-israele-hamas-notizie-18-settembre-2025-raid-gaza-decine-morti-smotrich-choc-la-striscia-miniera-doro-18-09-2025-244390… - X Vai su X
Il Papa: sul genocidio a Gaza la Santa sede per ora non si pronuncia - facebook.com Vai su Facebook
Blitz della Lega: vietato manifestare per Gaza e criticare Netanyhau; La proposta della Lega sull'antisemitismo punirebbe chi critica il governo israeliano. Le opposizioni: Bavaglio senza precedenti; La Lega vuole vietare le manifestazioni per Gaza.
L'inchiesta dell'Onu: 'A Gaza commesso un genocidio' - Per la prima volta un organismo investigativo incaricato dall'Onu mette nero su bianco un'accusa durissima nei confronti di Israele: "A Gaza si sta verificando un genocidio". Da ansa.it
Papa Leone XIV: "Un genocidio a Gaza? Per ora preferiamo non esprimerci" - Il pontefice ha rilasciato la sua prima intervista che si potrà leggere nella biografia edita da Penguin Peri ... Riporta today.it