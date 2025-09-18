Genesis sbarca in Italia | Suv e berline ecco i modelli del nuovo marchio premium di Hyundai

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Genesis, il marchio premium della sudcoreana Hyundai Motor, è pronta a espandere la sua presenza in Europa con l’ingresso in quattro nuovi mercati: Francia, Spagna, Paesi Bassi e Italia, che si aggiungeranno, a partire dal 2026, a quelli di Germania, Svizzera e Regno Unito. In attesa che vengano diffuse ulteriori informazioni, come il business model adottato nei vari Paesi indicati, sappiamo già che ai potenziali clienti italiani saranno offerti tre modelli elettrici denominati GV60, GV70 e G80. Dal canto suo, Genesis ha spiegato in una nota che questa iniziativa “segna la prossima fase della crescita strategica del marchio in Europa e rafforza il suo impegno a lungo termine nei mercati internazionali”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

