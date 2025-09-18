Gen V svelato il destino di Chance Perdomo nella seconda stagione
La première dei nuovi episodi della serie spin-off di The Boys racconta la decisione della produzione su ciò che è accaduto a Andre. Sono finalmente disponibili su Amazon Prime Video i primi tre episodi della seconda stagione di Gen V, la serie spin-off di The Boys Creata da Darick Robertson e Garth Ennis. Una delle domande principali a cui i fan chiedevano una risposta sin dai primi episodi riguarda il destino di Andre, il personaggio interpretato da Chance Perdomo. Il destino di Andre dopo la morte di Chance Perdomo La star de Le terrificanti avventure di Sabrina è scomparso il 29 marzo 2024 in seguito ad un incidente in moto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
