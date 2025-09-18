Gen v stagione 2 | preparativi per il duello finale dei boys
La seconda stagione di Gen V si sta rivelando un capitolo cruciale nell’espansione dell’universo di The Boys, delineando le tensioni crescenti tra i personaggi e preparando il terreno per l’epilogo della saga. La narrazione si concentra sul ritorno a Godolkin University, dove studenti come Marie Monroe, Jordan Li e Emma Myers affrontano le sfide del secondo anno accademico nel contesto di un campus in fermento. Parallelamente, la storyline si sviluppa attorno alla figura di Polarity, interpretato da Sean Patrick Thomas, che si trova a dover fare i conti con la perdita del figlio e con le scelte difficili legate alle tensioni tra diverse fazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
