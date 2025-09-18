Gen V – Stagione 2 | come la serie onora la memoria di Chance Perdomo

Cinefilos.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la scomparsa di Chance Perdomo avvenuta prima della seconda stagione di Gen V ( leggi qui la recensione ), il pubblico potrebbe rimanere con delle domande sul destino del suo personaggio, Andre. Il cast della seconda stagione di Gen V si conferma infatti privo di uno dei suoi protagonisti più importanti, a seguito della tragica scomparsa dell’attore ventisettenne nel marzo 2024. La trama della seconda stagione riprende così dopo un notevole salto temporale, con il colpo di scena della prima stagione ormai un lontano ricordo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stagione - serie

La decisione cruciale della stagione 8 di the rookie che può salvare la serie

Attore di harry potter remake svela se il suo personaggio tornerà dopo la prima stagione della serie hbo max

Squid Game – Stagione 3, la spiegazione del finale della serie cult

Data di uscita e trailer di Gen V Stagione 2, lo spin-off di The Boys.

gen v 8211 stagioneGen V – Stagione 2: come la serie onora la memoria di Chance Perdomo - Scopri come la seconda stagione della serie Gen V rende omaggio all'attore Chance Perdomo, tragicamente scomparso. Segnala cinefilos.it

gen v 8211 stagioneGen V – Stagione 2: quando è ambientata la seconda stagione nella linea temporale di The Boys - Scopri dove si colloca Gen V 2 nella linea temporale di The Boys e come si intreccia con gli eventi della serie madre. Secondo cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Gen V 8211 Stagione