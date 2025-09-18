l’impatto della scomparsa di chance perdomo sulla seconda stagione di gen v. La seconda stagione di Gen V, disponibile su Prime Video, ha attraversato un momento particolarmente delicato a causa della prematura perdita di Chance Perdomo. L’attore, interprete di Andre Anderson, è deceduto nel marzo 2024 in un incidente motociclistico all’età di 27 anni. Questa tragedia ha influenzato profondamente la produzione e la narrazione della serie, portando il team creativo a prendere decisioni importanti per onorare la memoria dell’attore. gestione della scomparsa di chance perdomo nella trama. stato delle sceneggiature prima del decesso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gen v 2 esplora la morte di chance perdomo