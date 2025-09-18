Gemini 2.5 Deep Think ha stupito tutti all’ICPC prestigiosa competizione di programmazione
Gemini 2.5 Deep Think ha ottenuto una prestazione da medaglia d'oro nella programmazione competitiva all'ICPC: vediamo di che si tratta.
Google potenzia la ricerca con Gemini 2.5 Pro e Deep Search: anteprime per abbonati AI Pro e Ultra
Lo strumento Deep Think è disponibile (per gli abbonati) nell’app di Gemini
Debutta Gemini 2.5 Deep Think: il modello di Google con i “team di esperti” che batte OpenAI in matematica e codice
