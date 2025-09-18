Gela folle inseguimento con un’auto rubata | 20enne arrestato dopo mezz’ora di fuga dalla Polizia

Un ventenne arrestato a Gela dopo inseguimento: auto rubata, 500 grammi di marijuana e resistenza alla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Gela, folle inseguimento con un'auto rubata: 20enne arrestato dopo mezz'ora di fuga dalla Polizia - Un ventenne arrestato a Gela dopo inseguimento: auto rubata, 500 grammi di marijuana e resistenza alla Polizia.

La corsa folle sull'auto rubata e la droga lanciata dal finestrino - Un 20enne arrestato, l'autista è riuscito a fuggire

