Gedda firmato patto mutua difesa strategica tra Pakistan e Arabia Saudita Randhir Jaiswal cauto | Valuteremo implicazioni per sicurezza nazionale

Secondo il nuovo accordo militare, un qualsiasi attacco armato a uno dei due paesi sarà considerato automaticamente come un'aggressione a entrambe le potenze. L'accordo preoccupa l'India perché potrebbe modificare gli equilibri asiatici Il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif e Mohammed. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gedda, firmato patto mutua difesa strategica tra Pakistan e Arabia Saudita, Randhir Jaiswal cauto: "Valuteremo implicazioni per sicurezza nazionale"

