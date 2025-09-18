Gdf sequestro milionario per protagonista video-scandalo in Consiglio Regionale con Rita De Crescenzo

Tempo di lettura: < 1 minuto Lo scorso 8 agosto, con la tiktoker Rita De Crescenzo, è stato protagonista di un video girato all’interno del Consiglio Regionale della Campania, in cui i due cantavano l’inno nazionale sventolando il tricolore nell’ufficio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di “Azione”, poi espulso dal partito, l’amministratore della società a cui il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato un decreto di sequestro di beni da quasi 6 milioni di euro – tra cui un lussuoso yacht – nell’ambito di una indagine della Procura di Nola riguardante fatture false e una maxi evasione dell’Iva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gdf, sequestro milionario per protagonista video-scandalo in Consiglio Regionale con Rita De Crescenzo

In questa notizia si parla di: sequestro - milionario

Le immagini della maxi operazione "Medusa" contro il traffico di migranti: 25 arresti e sequestro milionario

Sequestro milionario a Napoli, batosta per un imprenditore legato alla Camorra

Finanza, sequestro milionario. Perricciolo finisce nel mirino. Tra i beni case e auto di lusso

Nuovo maxi-sequestro di cocaina al Porto di Gioia Tauro: intercettati 288 kg di droga, colpo milionario alla criminalità organizzata: La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), - facebook.com Vai su Facebook

Operazione "Cantieri Fantasma", ancora truffe nei bonus edilizi: sequestro milionario https://ift.tt/yfYoIL6 https://ift.tt/lRBO6vu - X Vai su X

La GdF dell’Aquila ha eseguito un sequestro milionario contro un’impresa edile locale; Ricettazione, riciclaggio, usura, droga: tutto ruotava attorno ad insospettabile gioielliere, maxi sequestro della Finanza; Gdf, sequestro milionario per protagonista video-scandalo in Consiglio Regionale con Rita De Crescenzo.

Sequestro milionario della Finanza al boss "nullatenente": sigilli a case, Porsche e conti anche all'estero - Sequestro milionario della Finanza al boss "nullatenente": sigilli a case, Porsche e conti anche all'estero. Riporta corriereadriatico.it

Finanza, sequestro milionario. Perricciolo finisce nel mirino. Tra i beni case e auto di lusso - È Salvatore Perricciolo, 45 anni, di origine calabrese ma da moltissimi anni residente a Montegranaro, l’imprenditore finito nel mirino della Guardia di Finanza, che gli ha sequestrato, nei giorni ... Scrive ilrestodelcarlino.it