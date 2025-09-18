Gazzetta dello Sport | Conte-Guardiola sfida tra maestri dell’evoluzione

"> Il calcio è movimento continuo, mai fermo, come scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport: «Se non cresce, cala. Chi scende dalla giostra e non resta al passo coi tempi rischia di sembrare una racchetta di legno tra racchette in fibra di carbonio». Stasera a Manchester, all’Etihad Stadium, Pep Guardiola e Antonio Conte si sfidano da avversari con percorsi diversi ma paralleli: entrambi tecnici capaci di evolvere senza tradire i propri principi. Maestri a confronto Come sottolinea ancora Garlando sulla Gazzetta dello Sport, Guardiola è cresciuto nel culto del palleggio di Cruijff a Barcellona, trasformandolo e adattandolo in Germania e in Inghilterra: dal portiere regista come Neuer fino al “Mostro norvegese” Haaland per riempire il vuoto lasciato da Messi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte-Guardiola, sfida tra maestri dell’evoluzione”

In questa notizia si parla di: gazzetta - sport

Gazzetta dello Sport: “Il tesoro di ADL”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Allegri telefona a Leao”

Gazzetta dello Sport: “Un muro per Conte”

? Gazzetta dello Sport - Inter, la formazione che dovrebbe giocare contro l'Ajax: Martinez Akanji De Vrij Bastoni Dumfries Frattesi Calhanoglu Sucic Dimarco Thuram Bonny #UCL #ChampionsLeague #AJaxInter - X Vai su X

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha parlato dell'incidente di quattro mesi fa: «Dio mi ha dato un secondo tempo, ci vorrà un po' per superare lo choc» - facebook.com Vai su Facebook

Guardiola, le risposte su Napoli e Conte spiazzano tutti; GAZZETTA- Le mosse di Conte per fermare Haaland; De Bruyne parla delle differenze tra Guardiola e Conte nella preparazione degli allenamenti.

Conte ha giocato la Champions con Padoin e Gagliardini (Gazzetta) - Il calcio di Conte, specie all’inizio, è stato azione di guerriglia, all’italiana, figlio di una terra occupata da dominatori ... ilnapolista.it scrive

Conte ha reso il Napoli più europeo per contare in Champions (Gazzetta) - Il Napoli di Conte non avrebbe avuto cittadinanza in Champions. Da ilnapolista.it