GazaSchlein | Meloni venga in Parlamento

18.28 "La presidente del Consiglio Meloni è in partenza per New York senza che questo Parlamento e l'Italia sappiano ancora che cosa andrà a fare, che cosa andrà a dire". Così la segretaria del Pd, Schlein, chiedendo che la premier si presenti in Aula e che si voti la linea su Gaza. "Questo Parlamento è la sede dove discutere e votare gli impegni che l'Italia assume rispetto alla posizione che sta tenendo a Bruxelles sulle sanzioni e a New York sul riconoscimento dello Stato di Palestina", insiste Schlein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it