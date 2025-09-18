Gaza99 morti negli attacchi israeliani
2.10 Secondo il Ministero della Salute di Gaza, sotto il controllo di Hamas, il bilancio complessivo delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 ha superato 65.000 morti e 165.000 feriti Queste cifre sono state confermate anche da fonti internazionali, tra cui PBS NewsHour e Al Jazeera. Ieri fonti mediche locali,citate dall'agenzia palestinese Wafa, hanno confermato che 99 persone sarebbero state uccise in un attacco aereo israeliano,di cui 77 nel nord della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
I morti di Gaza: 99 medici Usa raccontano la verità. Da oggi diventa la nostra verità, ecco perché.
Gaza, media: 99 i morti negli attacchi israeliani di ieri - Fonti mediche locali citate dall'agenzia di stampa palestinese Wafa affermano che è di 99 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani di ieri nella Striscia di Gaza, tra cui 77 nel nord ... Come scrive ansa.it
Idf: «Potente attacco a Gaza City, truppe entrate». Almeno 78 morti nella Striscia. Onu: è genocidio - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che le vittime degli attacchi israeliani di ieri sulla Striscia di Gaza sono almeno 62, di cui 39 nella parte settentrionale dell'enclave. Lo riporta leggo.it