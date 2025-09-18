Gaza99 morti negli attacchi israeliani

2.10 Secondo il Ministero della Salute di Gaza, sotto il controllo di Hamas, il bilancio complessivo delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 ha superato 65.000 morti e 165.000 feriti Queste cifre sono state confermate anche da fonti internazionali, tra cui PBS NewsHour e Al Jazeera. Ieri fonti mediche locali,citate dall'agenzia palestinese Wafa, hanno confermato che 99 persone sarebbero state uccise in un attacco aereo israeliano,di cui 77 nel nord della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it