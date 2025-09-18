Gaza Tajani | Carneficina inaccettabile Governo Netanyahu ben oltre reazione proporzionata
(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, è una carneficina inaccettabile. Lo diciamo da tempo, il Governo Netanyahu è andato ben oltre una reazione proporzionata. Troppe vittime, troppi bombardamenti, troppa distruzione.” Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il Question Time in Senato, rivolgendosi alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino. Senato onte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: gaza - tajani
Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza – Il video
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza
askanews. . Tajani condanna frasi di Smotrich su "Gaza miniera d'oro immobiliare" - facebook.com Vai su Facebook
Bombe vicino agli ospedali di #Gaza. Almeno 83 morti. #Tajani: "Aderiamo a dichiarazione Onu su Stato di Palestina". #Spagna apre inchiesta su presunti crimini di guerra. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18settembre - X Vai su X
Tajani “A Gaza in corso carneficina, contrari a trasferimenti forzati”; Tajani: la carneficina a Gaza deve finire. Pronti a valutare proposte Ue di sanzioni a Israele; Gaza, informativa di Tajani in Senato: Sì a Stato Palestina, carneficina finisca ora.
Tajani condanna frasi di Smotrich su "Gaza miniera d'oro immobiliare" - "Condanniamo le frasi come quelle pronunciate dal ministro israeliano Smotrich, che ha definito la Striscia una miniera d'oro immobiliare. Segnala libero.it
Gaza, Tajani annuncia sanzioni per i coloni violenti e i ministri israeliani "con posizioni inaccettabili" - L'Italia valuterà anche "nuove proposte di sanzioni commerciali" ha detto il ministro degli Esteri in un question time al Senato. Si legge su today.it