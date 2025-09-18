Gaza Tajani | Carneficina inaccettabile Governo Netanyahu ben oltre reazione proporzionata

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, è una carneficina inaccettabile. Lo diciamo da tempo, il Governo Netanyahu è andato ben oltre una reazione proporzionata. Troppe vittime, troppi bombardamenti, troppa distruzione.” Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il Question Time in Senato, rivolgendosi alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino. Senato onte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

