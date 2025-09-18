Gaza Tajani annuncia sanzioni per i coloni violenti e i ministri israeliani con posizioni inaccettabili
L'Italia "valuterà ulteriori nuove proposte di sanzioni commerciali" contro Israele, "nella consapevolezza però che non debbano esserci ricadute negative sulla popolazione civile israeliana, che come sappiamo ha carattere multietnico, con importanti componenti arabe e druse". Lo ha detto il. 🔗 Leggi su Today.it
Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza – Il video
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza
Bombe vicino agli ospedali di #Gaza. Almeno 83 morti. #Tajani: "Aderiamo a dichiarazione Onu su Stato di Palestina". #Spagna apre inchiesta su presunti crimini di guerra. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18settembre - X Vai su X
Meloni la schietta. E’ contro l’occupazione di Gaza, rilancia la riforma della Giustizia. Ad Ancona, con i leader di Forza Italia e Lega, lancia la volata ad Acquaroli. Tajani e Salvini litigano. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Tajani annuncia sanzioni per i coloni violenti e i ministri israeliani con posizioni inaccettabili; A Gaza bombe israeliane su aree vicino agli ospedali, dall'alba i morti sono 83 - Donald Trump: in disaccordo con Netanyahu sull'operazione a Gaza City; Israele, prosegue l'offensiva nella Striscia: bombe sugli ospedali, oltre 80 morti | Meloni: L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City.
Tajani: 'Favorevoli alle sanzioni ai ministri estremisti di Israele' DIRETTA - "Le scelte del governo Netanyahu hanno da tempo oltrepassato il limite della reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Come scrive ansa.it
Tajani su Israele, annuncia: “Disposti a discutere sanzioni, ma non vendiamo armi a Netanyahu” - Il ministro degli Esteri Tajani dichiara che l’Italia è pronta a discutere sanzioni contro Israele e sottolinea lo stop alla vendita di armi. Segnala newsmondo.it