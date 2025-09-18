Gaza Tajani annuncia sanzioni per i coloni violenti e i ministri israeliani con posizioni inaccettabili

L'Italia "valuterà ulteriori nuove proposte di sanzioni commerciali" contro Israele, "nella consapevolezza però che non debbano esserci ricadute negative sulla popolazione civile israeliana, che come sappiamo ha carattere multietnico, con importanti componenti arabe e druse". Lo ha detto il. 🔗 Leggi su Today.it

Tajani: 'Favorevoli alle sanzioni ai ministri estremisti di Israele' DIRETTA - "Le scelte del governo Netanyahu hanno da tempo oltrepassato il limite della reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Come scrive ansa.it

gaza tajani annuncia sanzioniTajani su Israele, annuncia: “Disposti a discutere sanzioni, ma non vendiamo armi a Netanyahu” - Il ministro degli Esteri Tajani dichiara che l’Italia è pronta a discutere sanzioni contro Israele e sottolinea lo stop alla vendita di armi. Segnala newsmondo.it

