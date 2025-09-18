Gaza Spagna apre indagine su sospetti crimini di Israele
Il procuratore generale della Spagna, Alvaro Garcia Ortiz, ha autorizzato un’indagine per determinare se le azioni di Israele a Gaza costituiscano “gravi violazioni” del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, che costituirebbero reati ai sensi degli articoli 607 ( genocidio ) e seguenti del codice penale. È quanto si legge nel decreto della Procura a cui l’emittente spagnola RTVE ha avuto accesso. L’indagine è stata richiesta il 28 luglio dalla procuratrice coordinatrice della Divisione per i Diritti Umani e la Memoria Democratica, Dolores Delgado. L’indagine coinvolgerà il procuratore capo del Tribunale Nazionale, Jesús Alonso, e la procura specializzata per la Cooperazione internazionale e dovrà essere segnalata alla Corte Penale Internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
