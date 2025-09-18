Gaza sotto attacco | colpiti ospedali almeno 83 morti in un giorno

Raid israeliani vicino agli ultimi ospedali operativi di Gaza: almeno 83 morti in 24 ore, l’ONU denuncia possibili atti di genocidio.. Gaza City, 18 settembre 2025 – La crisi umanitaria nella Striscia di Gaza continua a peggiorare. Nelle ultime 24 ore, almeno 83 palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani, secondo fonti sanitarie locali citate da Al Jazeera. Di questi, 61 sono stati registrati solo a Gaza City, dove l’offensiva di terra israeliana si concentra ormai da giorni. Colpiti ospedali tra gli ultimi rimasti operativi. Missili israeliani hanno colpito aree adiacenti ad alcuni degli ultimi ospedali ancora funzionanti nella Striscia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Gaza, raid israeliani vicino ospedali: 83 morti all'alba. Smotrich: «Striscia una miniera d'oro immobiliare» - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Si legge su ilmessaggero.it

Gaza City sotto attacco di Israele. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Il Qatar finanzia Hamas» - L’Hostages and Missing Families Forum ha dichiarato lo “stato di emergenza” per l’offensiva dell’Idf a Gaza City, L’esercito israeliano (Idf) ritiene nella città siano rimasti circa 2mila- Lo riporta ilsole24ore.com