Gaza Riviera le scioccanti folli e disumane dichiarazioni di Smotrich | Una miniera d' oro immobiliare che divideremo con gli Stati Uniti
Davanti a un pubblico di imprenditori e operatori immobiliari, Smotrich ha esposto la sua visione cinica con una freddezza che ha gelato l'opinione pubblica mondiale trasformando la tragedia di milioni di persone, dato il genocidio in corso, in "opportunità immobiliare" Il 18 settembre 2025 r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - riviera
La riviera di Gaza: il video (generato con l'IA) della ministra israeliana
Ft: “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump”
Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”
Governo israeliano senza pudore cala maschera su genocidio Gaza. Ministro Smotrich: "Sara miniera d'oro immobiliare assieme a Usa". Obiettivo: cacciare dalla terra e uccidere i palestinesi. Per denaro. Fare di Gaza una Riviera con investimenti per 100 mld - X Vai su X
L’Unione sindacale di base di Riviera Trasporti aderisce allo sciopero di 24 ore indetto domani, mercoledì 17 settembre, per protestare contro “l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, oggetto di un vero e proprio genocidio da parte dello - facebook.com Vai su Facebook
Gaza Riviera, le scioccanti, folli e disumane dichiarazioni di Smotrich: Una miniera d'oro immobiliare che divideremo con gli Stati Uniti.