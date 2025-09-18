Davanti a un pubblico di imprenditori e operatori immobiliari, Smotrich ha esposto la sua visione cinica con una freddezza che ha gelato l'opinione pubblica mondiale trasformando la tragedia di milioni di persone, dato il genocidio in corso, in "opportunità immobiliare" Il 18 settembre 2025 r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Gaza Riviera", le scioccanti, folli e disumane dichiarazioni di Smotrich: "Una miniera d'oro immobiliare che divideremo con gli Stati Uniti"