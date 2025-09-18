Gaza raid senza fine sulla Striscia Smotrich choc | Sarà una miniera d’oro immobiliare
(Adnkronos) – Prosegue l'avanzata di Israele nella Striscia di Gaza: almeno 400.000 i palestinesi fuggiti dall'enclave palestinese. Le immagini documentano un flusso continuo di civili che si dirigono verso sud, utilizzando ogni mezzo disponibile, inclusi veicoli, a piedi e mezzi di trasporto trainati da animali. Ed è polemica sulle dichiarazioni choc del ministro delle Finanze . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: gaza - raid
Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani
Colpita una chiesa cattolica a Gaza, tre morti. Netanyahu: "Attaccata per errore". Nuovi raid dell'Idf in Siria
Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”
Su Gaza City 4 raid all’ora Ma molti abitanti restano: nessun posto è sicuro Famiglia intere polverizzate Il ministro Smotrich esulta: “è una miniera d’oro” Il dolore del Papa @liberobatt, @corriere - X Vai su X
Almeno 106 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani a Gaza: lo riferiscono fonti mediche a Al Jazeera. Almeno 91 delle persone uccise negli attacchi israeliani di oggi hanno perso la vita a Gaza City, hanno affermato i medici. «Tanti non hanno dove - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Israele, ministro finanze Smotrich: “Gaza miniera d'oro'. LIVE; Israele-Hamas, news oggi: raid senza fine a Gaza, la rivelazione sull'accordo con gli Usa; Gaza City sotto attacco di Israele. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Il Qatar finanzia Hamas.
Gaza, raid senza fine sulla Striscia. Smotrich choc: "Sarà una miniera d'oro immobiliare" - Smotrich choc: 'Sarà una miniera d'oro immobiliare' ... Da adnkronos.com
Raid senza fine sulla Striscia. Ministro delle finanze Israele: “Gaza miniera d'oro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Raid senza fine sulla Striscia. Lo riporta tg24.sky.it