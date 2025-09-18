Gaza prima e dopo la guerra | le immagini impressionanti

Gaza rasa al suolo: uno scenario apocalittico. E' la triste realtà in cui versa la popolazione palestinese da quando Israele, in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha iniziato a bombardare la Striscia distruggendo scuole, ospedali, edifici residenziali e uccidendo oltre 65.000 persone. Le immagini mostrano Gaza City, Khan Younis e Rafah prima e dopo i raid dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza prima e dopo la guerra: le immagini impressionanti

Gaza sotto assedio, 99 morti in poche ore. Smotrich choc: «Sarà una miniera d’oro per gli investimenti» - La Commissione Ue approva le sanzioni, ma i Paesi membri sono divisi ... Si legge su unionesarda.it

Andarsene dalla città di Gaza, di nuovo - Con l’inizio dell’occupazione israeliana centinaia di migliaia di palestinesi si stanno spostando per l’ennesima volta, portando con sé tutto ciò che hanno ... Lo riporta ilpost.it