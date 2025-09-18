Gaza polizia israeliana vietò eventi a confine con Striscia a settembre 2023 ma Idf diede ok a Nova Festival - confermate le anticipazioni del GdI
Documenti e testimonianze indicano che Netanyahu e l’Idf erano a conoscenza del rischio di un attacco Hamas ma permisero il festival, lasciando i giovani senza protezione, come anticipato da Il Giornale d'Italia Sempre più informazioni e rapporti ufficiali sconfessano il ruolo di vittima sacr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
