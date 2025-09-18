Gaza Pizzaballa | La risposta di Tel Aviv è decisamente sproporzionata | Tajani | A favore delle sanzioni ai ministri estremisti israeliani

Prosegue l'offensiva finale dell'Idf nella Striscia, con bombe e missili che hanno colpito aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Pizzaballa: "La risposta di Tel Aviv è decisamente sproporzionata" | Tajani: "A favore delle sanzioni ai ministri estremisti israeliani"

In questa notizia si parla di: gaza - pizzaballa

Pizzaballa senza parole su Gaza: “Violenza, povertà, fame, la gente è allo stremo”

Gaza, Tajani: “Pizzaballa sta entrando con 500 tonnellate di aiuti, Israele fermi le operazioni”

Tajani: “Cardinale Pizzaballa in missione a Gaza con 500 tonnellate di aiuti”

PER UNA PACE DISARMATA E DISARMANTE ? I cristiani restano a Gaza per prendersi cura della popolazione. Con il cardinale Pizzaballa ribadiscono che “non c’è motivo di giustificare lo sfollamento di massa deliberato e forzato di civili”. Una scelta coer - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, ordine di evacuazione per la Sacra famiglia, Pizzaballa: è una condanna - X Vai su X

Spagna apre inchiesta su crimini di guerra a Gaza. Pizzaballa: «Evidente sproporzione della risposta di Israele; Il Papa chiama Pizzaballa: basta stragi a Gaza, finisca questa tragedia ingiustificabile; Pizzaballa a Gaza con tonnellate di aiuti dopo il raid alla parrocchia - Papa-Netanyahu, tra Roma e Tel Aviv versioni contrastanti sui toni del colloquio.

Gaza, card. Pizzaballa: «Affranto da tutto l’odio che questa situazione sta creando» - Avrebbe dovuto partecipare agli eventi giubilari del 19 e del 21 settembre al Santuario mariano di Motta di Livenza; invece, per la drammatica situazione nei territori palestinesi, il card. Segnala genteveneta.it

Gaza. Card. Pizzaballa: “Sono affranto per tutto l’odio che questa situazione sta creando” - Avrebbe dovuto partecipare agli eventi giubilari del 19 e del 21 settembre al Santuario mariano di Motta di Livenza; invece, per la drammatica situazione nei territori palestinesi, il card. Riporta difesapopolo.it