Gaza ok di Trump a proposta di Blair su organismo transizione post-bellico Anp | Sarà protettorato Onu ma di fatto israeliano o Usa niente Stato di Palestina

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump affida a Blair il piano per governare Gaza dopo la guerra: i palestinesi chiedono garanzie di sovranità e temono che la "Gita" diventi un protettorato in mano agli Usa e a Israele. Il piano di Blair è il seguito del "piano Aurora" della BCG che seppellisce per sempre l'idea di uno Stato autono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gaza, ok di Trump a proposta di Blair su organismo transizione post-bellico, Anp: "Sarà protettorato Onu ma di fatto israeliano o Usa, niente Stato di Palestina"

