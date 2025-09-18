Gaza | Magi ' governo dica in Parlamento sua posizione non nei comizi elettorali'

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Vorrei che al presidente Fontana arrivasse con tutta la forza possibile la richiesta che le opposizioni hanno fatto all'esecutivo di riferire in Parlamento, perché non è accettabile che, se questo governo ha mutato la linea di politica estera, lo dica solo ai comizi elettorali come ha fatto ieri il ministro Tajani”. Lo ha detto nell'aula della Camera il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Non è accettabile che la presidente Meloni ignori la richiesta delle opposizioni, perché dall'ultima volta che Tajani è venuto in quest'aula c'è stata una tragica escalation che, a nostro avviso, non può essere definita, come ha fatto la presidente Meloni, una reazione sproporzionata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

