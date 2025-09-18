Gaza l’allarme shock dell’Onu | Donne costrette a partorire per strada

L’impatto devastante dell’offensiva israeliana a Gaza sulla popolazione civile, e in particolare sulle donne e i neonati, è stato descritto con estrema preoccupazione dal portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric. Le sue parole dipingono un quadro di emergenza umanitaria in continuo peggioramento, dove la salute riproduttiva e materna è diventata una delle vittime più silenziose e al tempo stesso più tragiche del conflitto. La dichiarazione sottolinea come le condizioni di vita abbiano raggiunto un livello così critico da costringere le donne a partorire in circostanze disumane, spesso in mezzo alla strada, in assenza totale di assistenza medica, igiene e sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

