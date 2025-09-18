Gaza la strage continua | colpite le zone vicine agli ospedali Hamas grida al crimine di guerra

Ildifforme.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già ieri, era stato attaccato tre volte anche un ospedale pediatrico, quello di al-Rantisi. L'Onu, all'interno dell'inchiesta che ha portato l'Organizzazione a dichiarare le azioni di Israele a Gaza un vero e proprio genocidio, ha anche portato alla luce la distruzione da parte dell'esercito israeliano di un centro di fecondazione in vitro di Al Basma, che ha distrutto 4.000 embrioni e 1.000 campioni di sperma e ovuli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza la strage continua colpite le zone vicine agli ospedali hamas grida al crimine di guerra

© Ildifforme.it - Gaza, la strage continua: colpite le zone vicine agli ospedali, Hamas grida al “crimine di guerra”

In questa notizia si parla di: gaza - strage

La strage di Gaza? “Un danno collaterale”. La frase sulla rivista Il Mulino fa arrabbiare i soci: “Che fine miserabile…”

Consiglio Ue, i 27 più divisi che mai: tensioni sull’accordo per fermare strage a Gaza

Strage di Gaza, le farmacie di Sesto non venderanno prodotti israeliani 

Gaza, la strage continua degli innocenti; Bombe israeliane, la strage continua. Bozza vertice Ue: sanzionare coloni estremisti Israele - Hamas: attacchi israeliani su Gaza, 18 morti dall'alba; Bonelli , ”A Gaza la strage continua di bambini nel silenzio degli infami.”.

gaza strage continua colpiteStrage Nella Striscia Di Gaza: 99 morti negli attacchi israeliani, la maggior parte nel nord - L’ultimo bilancio registra 99 morti in un solo giorno nella striscia di gaza, con oltre 65mila vittime da ottobre e una crisi umanitaria sempre più grave nel nord dell’enclave. Come scrive gaeta.it

gaza strage continua colpiteGaza, raid israeliani vicino ospedali: 83 morti all'alba. Smotrich: «Striscia una miniera d'oro immobiliare» - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Strage Continua Colpite