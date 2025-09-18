Già ieri, era stato attaccato tre volte anche un ospedale pediatrico, quello di al-Rantisi. L'Onu, all'interno dell'inchiesta che ha portato l'Organizzazione a dichiarare le azioni di Israele a Gaza un vero e proprio genocidio, ha anche portato alla luce la distruzione da parte dell'esercito israeliano di un centro di fecondazione in vitro di Al Basma, che ha distrutto 4.000 embrioni e 1.000 campioni di sperma e ovuli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, la strage continua: colpite le zone vicine agli ospedali, Hamas grida al “crimine di guerra”