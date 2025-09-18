Gaza la strage continua | colpite le zone vicine agli ospedali Hamas grida al crimine di guerra
Già ieri, era stato attaccato tre volte anche un ospedale pediatrico, quello di al-Rantisi. L'Onu, all'interno dell'inchiesta che ha portato l'Organizzazione a dichiarare le azioni di Israele a Gaza un vero e proprio genocidio, ha anche portato alla luce la distruzione da parte dell'esercito israeliano di un centro di fecondazione in vitro di Al Basma, che ha distrutto 4.000 embrioni e 1.000 campioni di sperma e ovuli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La strage di Gaza? “Un danno collaterale”. La frase sulla rivista Il Mulino fa arrabbiare i soci: “Che fine miserabile…”
Consiglio Ue, i 27 più divisi che mai: tensioni sull’accordo per fermare strage a Gaza
Strage di Gaza, le farmacie di Sesto non venderanno prodotti israeliani
Contro l’occupazione israeliana di Gaza e la strage che si sta portando avanti in queste ore”, il comitato “Piacenza per Gaza” promuove un presidio per le ore 18 di mercoledì 17 settembre in piazza Cavalli. Nei giorni scorsi il comitato aveva promosso un docu - facebook.com Vai su Facebook
#MedioOriente: nuova strage di civili a #Gaza. #Israele pronto ad invadere la #Striscia, #Trump 'Qatar grande alleato degli #Usa' ️ di Valentina Iannicelli - X Vai su X
Gaza, la strage continua degli innocenti; Bombe israeliane, la strage continua. Bozza vertice Ue: sanzionare coloni estremisti Israele - Hamas: attacchi israeliani su Gaza, 18 morti dall'alba; Bonelli , ”A Gaza la strage continua di bambini nel silenzio degli infami.”.
Strage Nella Striscia Di Gaza: 99 morti negli attacchi israeliani, la maggior parte nel nord - L’ultimo bilancio registra 99 morti in un solo giorno nella striscia di gaza, con oltre 65mila vittime da ottobre e una crisi umanitaria sempre più grave nel nord dell’enclave. Come scrive gaeta.it
Gaza, raid israeliani vicino ospedali: 83 morti all'alba. Smotrich: «Striscia una miniera d'oro immobiliare» - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Si legge su ilmessaggero.it