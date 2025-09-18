Gaza la Spagna apre un’indagine per presunti crimini di guerra dell’esercito israeliano
Il procuratore generale spagnolo, Álvaro García Ortiz, ha autorizzato l’avvio di un’indagine preliminare sull’operato dell’esercito israeliano a Gaza, in relazione a presunte «gravi violazioni del Diritto internazionale dei Diritti Umani e del Diritto Internazionale Umanitario». La richiesta era stata avanzata da Dolores Delgado, a capo della Procura per i Diritti umani e la Memoria Democratica, che ha confermato la decisione ai microfoni di Cadena Ser. Secondo la procuratrice, il procedimento trae origine da un rapporto inviato a giugno 2025 dalla polizia nazionale, contenente «abbondante materiale probatorio» e testimonianze protette. 🔗 Leggi su Lettera43.it
