Gaza la ministra Bernini contestata dagli studenti alla Sapienza | Siete complici dovete fermare Israele

Un momento istituzionale di celebrazione si è trasformato in un vero e proprio episodio di tensione politica all' Università La Sapienza di Roma, dove martedì sera si sono svolti i festeggiamenti per i 90 anni della città universitaria. All'inaugurazione dello scalone monumentale, gli studenti hanno scelto di trasformare l'evento in un gesto di denuncia, attirando l'attenzione nazionale su un tema altamente sensibile: il conflitto israelo-palestinese. L'atmosfera, solitamente solenne in occasione di ricorrenze storiche e celebrazioni accademiche, è stata scossa da grida e slogan che hanno interrotto l'intervento della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

