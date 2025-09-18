Gaza il racconto di un palestinese | Un viaggio verso la morte che costa quasi 1000 dollari
“Non è uno sfollamento, è un viaggio verso la morte”. Queste le parole d i Ne’man Abu Jarad, cittadino palestinese proveniente dal Nord della Striscia di Gaza. L’uomo racconta le difficoltà che lui e la sua famiglia stanno affrontando ogni giorno: dalla mancanza di cibo agli spostamenti forzati passando per la perdita dei propri terreni, distrutti dai raid di Israele. “Eravamo vicini alle nostre case. Il sogno di tornare era vicino, speravamo si sarebbe raggiunto un accordo e che saremmo tornati. Ora, sembra che non torneremo mai più. Stiamo partendo verso l’ignoto. Il terreno che ho trovato ieri potrebbe non esserci più oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
