Gaza Eldorado? Il piano per la miniera d’oro immobiliare di Usa e Israele e la sua difficile realizzazione

Un Eldorado per Gaza. La miniera d’oro immobiliare della Striscia di cui ha parlato il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich è un «business plan». Costruito «dalle persone più professionali che ci siano». Il progetto si trova ora sul tavolo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E si tratta di «un Eldorado immobiliare, non sto scherzando, e si ripaga da sola». Il piano è sempre quello presentato nello Studio Ovale da Tony Blair insieme al genero di Trump Jared Kushner. Costa 100 miliardi di dollari e prevede blocchi di appartamenti di proprietà di investitori immobiliari internazionali e uno sviluppo sul lungomare. 🔗 Leggi su Open.online

