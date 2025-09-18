Gaza domani sciopero generale Cgil in Toscana

Arezzo, 18 settembre2025 –  Da Arezzo pullman per la manifestazione a Siena Fermare il genocidio a Gaza. Domani, venerdì 19 settembre, giornata di mobilitazione nazionale indetta della Cgil. Sarà sciopero generale per l'intero turno di lavoro, con le esenzioni di legge e 3 saranno le manifestazioni in Toscana. I lavoratori di Arezzo parteciperanno a quella di Siena. Pullman partiranno alle 15 dal Valdarno (Via Poggilupi), alle 14.30 dal piazzale Coop di Bibbiena, alle 15 dall'Ipercoop di Arezzo e alle 15.30 da casello di Bettolle. Le ragioni dello sciopero e delle manifestazioni sono spiegate dal segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi: "Pensiamo che sia di una gravità e di una atrocità senza precedenti quella che sta succedendo a Gaza, pensando che quel massacro e quella vera e propria deportazione del popolo palestinese vadano assolutamente fermati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

