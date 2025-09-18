Gaza continua esodo forzato di 400 mila palestinesi verso sud della Striscia in 24 ore almeno 90 morti fra cui operatore Msf - VIDEO
Israele intensifica i bombardamenti su Gaza: 83 morti in un giorno, ucciso un operatore Msf. Ue sanziona ma non le armi, Sanders parla di genocidio e chiede stop al sostegno Usa Continua l'esodo forzato di oltre 400 mila palestinesi da Gaza City verso i campi "umanitari" nel centro e nel sud. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La storia di Mohammed, che sotto le bombe di Gaza continua a cucinare pizze: “Voglio portare gioia ai bambini”
Gaza, continua il genocidio oltre 30 morti dall'alba per raid Idf, colpite Khan Younis, Deir el-Balah e Jabalia, Trump: "Tregua entro una settimana" - VIDEO
Meloni chiama Netanyahu, ma Israele dice no al cessate il fuoco: intanto a Gaza si continua a morire
"Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre." Papa Leone, Udienza generale, 17 settembr
Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Assalto finale a Gaza City, oltre 100 morti. Esodo dei civili tra le bombe. Strage di civili, 350mila in fuga, ospedali al collasso. Il mondo condanna, l’UE annuncia sanzioni contro Israele. Una commissione Onu: “Genocidio in corso”. –.
