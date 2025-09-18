Gaza | camionista Giordano uccide due soldati israeliani Ucciso dalla sicurezza Hamas schiera 10mila miliziani per resistere

Per la seconda volta in poco meno di un anno un camionista giordano, scelto dall'esercito di Amman, dopo aver attraversato la dogana nazionale è sceso dal mezzo sparando e accoltellando due militari israeliani, 20 e 68 anni, morti poco dopo sul posto per le gravi ferite. Il terrorista è stato ucciso dalle guardie di sicurezza

In questa notizia si parla di: gaza - camionista

Oggi morti 6 Israeliani e almeno 83 palestinesi. Veto Usa a risoluzione Onu sul cessate il fuoco - Veto USA a risoluzione ONU per la tregua a Gaza: tensione al Consiglio di Sicurezza; L’attacco sul ponte della pace: uccisi due soldati israeliani; Attentato al confine con la Giordania: uccisi tre civili israeliani.

Un uomo che guidava un camion umanitario diretto a Gaza ha ucciso due cittadini israeliani al confine fra Giordania e Cisgiordania - Giovedì l’autista di un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza ha ucciso due cittadini israeliani di 20 e 60 anni vicino al ponte di Allenby, al confine tra Giordania e Cisgiordan ... Segnala ilpost.it