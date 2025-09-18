Roma, 18 set – Sembra che la Flotilla che avrebbe dovuto accendere i riflettori su Gaza, al momento sia riuscita ad accenderli solo su sè stessa diventando un reality show. Dopo la fuoriuscita clamorosa di Greta Thunberg dal consiglio direttivo, arrivano nuove polemiche interne: bersaglio della rabbia militante è il giornalista Saverio Tommasi, reo di aver usato il palcoscenico della missione per lanciare un progetto personale – un punto ristoro targato “ Sheep Italia ” – mentre sulla Striscia infuria la guerra. La Flotilla si è già trasformata in un litigioso esperimento. Il post sorridente di Tommasi, con tanto di chiamata a donazioni regolari e promessa di incidere il nome dei sostenitori sul muro del futuro ristorante, ha scatenato un’ondata di indignazione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Gaza brucia, la Flotilla si barcamena: il “dissing” anti-Tommasi e il caso Greta