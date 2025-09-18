Gaza bombe vicino agli ospedali | 83 morti La Spagna annuncia un’indagine sull’invasione
Continuano gli attacchi delle forze israeliane su Gaza City. Dopo aver emesso un’ulteriore ordine di evacuazione verso Sud, oggi l’Idf ha colpito delle aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora attivi all’interno della Striscia. I missili sono stati indirizzati intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, provocando la morte di almeno 15 persone nel primo e di quattro nel secondo. Delle fonti sanitarie riferiscono ad Al Jazeera che sarebbero almeno 83 i palestinesi uccisi oggi, 18 settembre, dalle forze israeliane. Gli attacchi israeliani agli ospedali. Gli attacchi di oggi agli ospedali da parte degli Israeliani arrivano dopo il raid condotto ieri nei confronti dell ‘ospedale pediatrico di al-Rantisi. 🔗 Leggi su Open.online
