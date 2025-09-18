Gaza bombe vicino agli ospedali | 83 morti La Spagna annuncia un’indagine sull’invasione

Open.online | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano gli attacchi delle forze israeliane su Gaza City. Dopo aver emesso un’ulteriore ordine di evacuazione verso Sud, oggi l’Idf ha colpito delle aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora attivi all’interno della Striscia. I missili sono stati indirizzati intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, provocando la morte di almeno 15 persone nel primo e di quattro nel secondo. Delle fonti sanitarie riferiscono ad Al Jazeera che sarebbero almeno 83 i palestinesi uccisi oggi, 18 settembre, dalle forze israeliane. Gli attacchi israeliani agli ospedali. Gli attacchi di oggi agli ospedali da parte degli Israeliani arrivano dopo il raid condotto ieri nei confronti dell ‘ospedale pediatrico di al-Rantisi. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - bombe

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”

Mamma e figlie con gli arti amputati dalle bombe israeliane: Nisreen, Rafah e Seela da Gaza a Padova per le cure

Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE; Israele - Gaza, le news sulla guerra. Al Jazeera: “Bombe vicino agli ospedali, 83 morti dall’alba”; Smotrich: Gaza è una miniera d'oro. Sanzioni a Israele, piccoli passi UE - Media: gli Usa hanno lanciato missili per 500 milioni per difendere Israele.

gaza bombe vicino agli'Bombe di Israele vicino a ospedali, 83 morti dall'alba' - Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l' attacco via terra su Gaza City. Riporta ansa.it

Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Bombe Vicino Agli