Gaza almeno 14 morti in attacchi Israele dall’alba – La diretta
Almeno 14 palestinesi sono rimasti uccisi negli attacchi israeliani lanciati dall’alba di oggi. Tra loro, 9 sono stati uccisi a Gaza City. Lo riferiscono fonti di Al Jazeera negli ospedali della Striscia di Gaza. Oggi intanto il procuratore generale della Spagna, Alvaro Garcia Ortiz, ha autorizzato un’indagine per determinare se le azioni di Israele a Gaza costituiscano “gravi violazioni” del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, che costituirebbero reati ai sensi degli articoli 607 (genocidio) e seguenti del codice penale. Gaza, prosegue l'offensiva israeliana – Le notizie di oggi, 18 settembre Inizio diretta: 180925 10:15 Fine diretta: 180925 23:00 10:15 180925 Media, Trump crede che Netanyahu lo stia fregando Secondo un articolo del Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente dichiarato ai suoi principali collaboratori che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “mi sta fregando”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gaza: colpite tende di sfollati, almeno 16 morti
Gaza, raid di Israele: almeno 20 morti. Tel Aviv sospende gli aiuti
Gaza,almeno 31 morti in ultimi attacchi
Gaza: nuovi attacchi israeliani vicino agli ospedali, almeno 83 morti. L’ONU denuncia: donne costrette a partorire per strada, sistema sanitario al collasso. #Gaza #Israele #ONU - X Vai su X
Radio1 Rai. . #GazaCity Seconda giornata di offensiva israeliana. Almeno 20 morti dall’alba, cui si aggiungono i 100 di ieri. Fuggire è pericoloso e proibitivo: un passaggio può costare fino a 1.500 $ per appena 10 km. L'esercito di Tel Aviv stima che l'opera - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Israele-Hamas, le notizie del 18 settembre 2025 | Raid a Gaza, decine di morti. Smotrich choc: 'La Striscia una miniera d'oro'; Media: Almeno 106 persone morte negli attacchi di Israele a Gaza | Netanyahu: Trump mi ha invitato alla Casa Bianca; Mohammed Ramez Al-Sultan calciatore di 14 anni dell'Al-Hilal ucciso a Gaza: famiglia sterminata, 14 morti.
Gaza, raid israeliani vicino ospedali: 83 morti all'alba. Smotrich: «Striscia una miniera d'oro immobiliare» - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Da ilmessaggero.it
Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. Scrive tg24.sky.it