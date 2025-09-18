Gaza all’alba bombe vicino agli ospedali | oltre 80 morti

L’esercito di Israele ha effettuato una nuova ondata di attacchi missilistici su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali della Striscia ancora funzionanti. Missili hanno colpito le aree attorno alle strutture al-Shifa e al-Ahli: almeno 15 persone sono state uccise fuori dl primo ospedale, mentre altre quattro sono morte in un altro attacco raid nei pressi del secondo. Prosegue intanto l’offensiva di terra dell’Idf: fonti sanitarie hanno riferito ad Al Jazeera di almeno 83 palestinesi uccisi dall’alba. Con essa continua la fuga dei civili: circa 400 mila quelli che sono già scappati verso la parte meridionale della Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, all’alba bombe vicino agli ospedali: oltre 80 morti

In questa notizia si parla di: gaza - alba

Al Jazeera, almeno 14 uccisi dai raid su Gaza dall'alba

Gaza, continua il genocidio oltre 30 morti dall'alba per raid Idf, colpite Khan Younis, Deir el-Balah e Jabalia, Trump: "Tregua entro una settimana" - VIDEO

Alba Parietti ossessionata da cosa sta succedendo a Gaza: "Un orrendo attentato non può portare allo sterminio di un popolo"

#Gaza Nei raid missilistici dell'IDF, vicino ai pochi ospedali ancora operativi, uccise dall'alba 83 persone; lo riferisce Al Jazeera su fonti mediche. Gli attacchi colpiscono anche i palestinesi in fuga, come testimoniato nel video dell'Arab States Broadcasting U - X Vai su X

? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/assalto-finale-gaza-city-l-onu-e-genocidio-diciassette-morti-all-alba-oggi-AHOk9PgC #Gaza #MedioOriente #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

'Bombe Israele vicino a ospedali, 83 morti dall'alba' - Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l' attacco via t ... Secondo tuttosport.com

Gaza, attacchi israeliani: oltre 100 morti. Parolin: «Legittimo dubitare raid a chiesa sia errore» - La Protezione Civile di Gaza gestita da Hamas ha affermato che 26 palestinesi sono stati uccisi oggi, e oltre 100 sono rimasti feriti, da «colpi d'arma da fuoco israeliani» vicino a due centri di ... Si legge su ilgazzettino.it