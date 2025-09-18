Gaza Ada Colau | Per la Flotilla è il momento più pericoloso gli Stati ci proteggano
L’ex sindaca di Barcellona Ada Colau è salpata dalla Spagna con la Global Sumud Flotilla da più di due settimane. La missione, che tenterà di rompere il blocco navale a Gaza e di portare aiuti umanitari ai palestinesi, “ha avuto qualche ritardo per motivi tecnici e per i due attacchi con droni alle imbarcazioni” ma le navi sono ripartite dal porto di Sidi Bou Said e si stanno dirigendo verso la Striscia, ha raccontato in un’intervista a LaPresse l’ex alcaldesa, nelle ore in cui le barche partite dall’Italia si sono unite a quelle salpate da Spagna e Tunisia. “L’arrivo a Gaza tra una settimana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
