Gautieri | Il Milan che già prima era forte può dar fastidio al Napoli

Intervistato dai microfoni di TMW, Carmine Gautieri ha parlato del centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri.

Gautieri: “Mi aspetto tanto dal Milan. Potrà fare molto bene per …”

Gautieri: “Il Milan andrà su calciatori importanti. Allegri e Tare, una garanzia”

Adriano Galliani è a San Siro questa sera per Milan - Bologna. Il ritorno del dirigente monzese in rossonero è sempre più probabile. (foto archivio MonzaNews) - facebook.com Vai su Facebook

Gautieri: "Il Milan era una squadra forte già prima e con i nuovi giocatori può dare fastidio al Napoli"

Milan: Zapata è la prima alternativa - Cristian Zapata ha confermato di essere, al netto di alcune uscite a vuoto, un difensore più affidabile di ... Lo riporta calciomercato.com