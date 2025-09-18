Gass Racing in Spagna si gioca il Mondiale e la Coppa Iberica.

Spagna, Cina e isola di Madeira sono le tre prove della Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025 che, con altissima probabilità, decreteranno il campione stagionale. La prima delle tre gare servirà a scremare la classifica e restringere i giochi a vantaggio di due soli equipaggi: la coppia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it