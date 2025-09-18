Gasperini e il fattore Lazio | il tabù da sfatare nel derby

Questa settimana nella capitale si respira un’aria diversa. Basta incrociare lo sguardo di chi cammina per le strade di Roma per percepire tensione, ansia, paura. Un mix di emozioni del tutto normali in questo periodo, in quanto questi sono i giorni che portano al centottantaseiesimo derby della capitale. Una sfida che vale molto di più delle altre. Una partita che pone il dominio cittadino, almeno fino alla gara di ritorno, sulla città aeterna e sui rivali di sempre. Di tutto questo Gasperini, alle prese con la preparazione in vista del suo primo derby romano, ne è perfettamente a conoscenza. Così come è consapevole che dovrà fare i conti ancora una volta con il fattore Lazio che, da un pò di tempo ormai, lo ha sempre infastidito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini e il fattore Lazio: il tabù da sfatare nel derby

